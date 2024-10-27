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Магомед Адиев отреагировал на критику российских комментаторов от Карпина

Магомед Адиев отреагировал на критику российских комментаторов от Карпина
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Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал резкое заявление главного тренера национальной команды России Валерия Карпина о работе российских комментаторов.

— Последний вопрос по теме, которую сейчас все обсуждают. Карпин раскритиковал комментаторов за их работу. Как вам работа комментаторов?
— Я привык уважать работу людей другой профессии. Комментаторы делают свою работу, которая совершенно отличается от нашей. Они могут оценивать и игроков, и тренеров. Да, мы делаем это профессиональнее, но видение комментатора, который тоже погружен в футбол, мне интересно, — рассказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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