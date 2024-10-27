Дмитрий Булыкин: у ЦСКА нет мощи, чтобы бороться с лидерами за медали

Бывший нападающий «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре московского ЦСКА после ничьей с «Факелом» в матче 13-го тура РПЛ.

«У ЦСКА нет мощи, чтобы находиться вместе с лидерами. Но у армейцев хороший подбор футболистов и проскакивает хорошая игра, но команда пока не может добиться нужного результата. «Факел» — неуступчивый соперник и всегда показывает, что умеет играть с более сильными командами. ЦСКА должен был выиграть этот матч, тем более армейцы находились в большинстве. Но пока у красно-синих не ладится мощная игра, и они не могут войти в борьбу за медали, хотя у клуба это задача номер один. Есть ещё зимняя пауза, во время которой ЦСКА может потренироваться, подготовиться и войти в гонку за медали», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.