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Дмитрий Булыкин: у ЦСКА нет мощи, чтобы бороться с лидерами за медали

Дмитрий Булыкин: у ЦСКА нет мощи, чтобы бороться с лидерами за медали
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Бывший нападающий «Динамо», «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре московского ЦСКА после ничьей с «Факелом» в матче 13-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«У ЦСКА нет мощи, чтобы находиться вместе с лидерами. Но у армейцев хороший подбор футболистов и проскакивает хорошая игра, но команда пока не может добиться нужного результата. «Факел» — неуступчивый соперник и всегда показывает, что умеет играть с более сильными командами. ЦСКА должен был выиграть этот матч, тем более армейцы находились в большинстве. Но пока у красно-синих не ладится мощная игра, и они не могут войти в борьбу за медали, хотя у клуба это задача номер один. Есть ещё зимняя пауза, во время которой ЦСКА может потренироваться, подготовиться и войти в гонку за медали», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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