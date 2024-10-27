Вратарь «Факела» Гудиев: не назвал бы игру с ЦСКА матчем жизни — играл надёжно

Вратарь «Факела» Виталий Гудиев прокомментировал ничью с ЦСКА со счётом 0:0 в матче 13-го тура РПЛ.

«Футбол — эмоциональный вид спорта, и поэтому все запомнили концовочку и так говорят. Если вспомнить весь матч, посмотреть внимательно, то не было такого, что я нереально тащил. Играл надёжно и внимательно, как и мои партнёры по команде. Они мне очень помогли, и я бы не сказал, что это матч моей жизни.

Мне очень понравилось, как «Факел» играл с ЦСКА в обороне. Было сложно всю игру перемещаться в таком тонусе, ЦСКА быстро переводил мяч с фланга на фланг — классная команда, что тут скажешь. И мы с этим справились», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.