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Вратарь «Факела» Гудиев: не назвал бы игру с ЦСКА матчем жизни — играл надёжно

Вратарь «Факела» Гудиев: не назвал бы игру с ЦСКА матчем жизни — играл надёжно
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Вратарь «Факела» Виталий Гудиев прокомментировал ничью с ЦСКА со счётом 0:0 в матче 13-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Футбол — эмоциональный вид спорта, и поэтому все запомнили концовочку и так говорят. Если вспомнить весь матч, посмотреть внимательно, то не было такого, что я нереально тащил. Играл надёжно и внимательно, как и мои партнёры по команде. Они мне очень помогли, и я бы не сказал, что это матч моей жизни.

Мне очень понравилось, как «Факел» играл с ЦСКА в обороне. Было сложно всю игру перемещаться в таком тонусе, ЦСКА быстро переводил мяч с фланга на фланг — классная команда, что тут скажешь. И мы с этим справились», — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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