Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Москвичёв, Сидоров, Прохин, Перес, Караташ, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ходжа, Даку.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 12 матчей. «Рубин» заработал 15 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Рубин» может уволить Рахимова по итогам матча с «Оренбургом»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android