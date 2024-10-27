Тренер «Ювентуса» Мотта: объективно, что «Интер» и «Наполи» являются фаворитами Серии А

Главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта перед матчем 9-го тура итальянской Серии А с «Интером» высказался о фаворитах в нынешнем сезоне чемпионата. Встреча состоится сегодня, 27 октября. Начало игры — в 20:00 мск.

«Между «Интером» и «Ювентусом» всё ещё существует разрыв? Это факт. Можно объективно сказать, что «Интер» и «Наполи» являются фаворитами в борьбе за титул Серии А», — приводит слова Мотты Footbal Italia.

На данный момент «Интер» располагается на второй строчке чемпионата. Подопечные Симоне Индзаги набрали 17 очков после восьми матчей. «Ювентус», заработавший 16 очков, находится на третьей строчке. Первое место с 19 очками занимает «Наполи».