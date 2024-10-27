Ямаль подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Реалом» — Mundo Deportivo
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 4:0. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
По информации источника, болельщики «сливочных» начали оскорблять 17-летнего футболиста после того, как он забил гол в ворота «Реала» на 77-й минуте встречи.
Подчёркивается, что видеозапись, на которой фанаты мадридского клуба обзывают Ямаля, будет изучена в Комиссии по борьбе с насилием в Королевской испанской футбольной федерации.
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