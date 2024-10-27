Ямаль подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Реалом» — Mundo Deportivo

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 4:0. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, болельщики «сливочных» начали оскорблять 17-летнего футболиста после того, как он забил гол в ворота «Реала» на 77-й минуте встречи.

Подчёркивается, что видеозапись, на которой фанаты мадридского клуба обзывают Ямаля, будет изучена в Комиссии по борьбе с насилием в Королевской испанской футбольной федерации.

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