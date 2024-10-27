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Эрве Ренар снова возглавил сборную Саудовской Аравии

Эрве Ренар снова возглавил сборную Саудовской Аравии
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Французский специалист Эрве Ренар вновь стал главным тренером сборной Саудовской Аравии по футболу, сообщается в социальных сетях команды.

Ренар работал в должности главного тренера сборной Саудовской Аравии с 2019 по 2023 год. Под руководством наставника команде удалось выйти на ЧМ-2022.

Помимо Саудовской Аравии, Ренар тренировал сборные Ганы, Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара и Марокко. С Замбией наставник выиграл Кубок африканских наций в 2012 году, а с Кот-д’Ивуаром — в 2015-м.

Ранее стало известно, что команда расторгла контракт с Роберто Манчини. Он якобы покинул должность наставника саудовской команды по причине неудовлетворительных результатов, а также из-за ухудшившихся отношений с игроками.

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