Тренер ЦСКА Николич рассказал о решении поставить Файзуллаева на позицию правого латераля

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, как пришла идея попробовать поставить хавбека Аббосбека Файзуллаева на позицию латераля в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом». Напомним, воронежцы играли вдесятером с 66-й минуты.

«У нас было преимущество по количеству игроков, надо было усилить линию нападения и атаковать. Так мы сначала решили попробовать вариант, где Аббос играет латераля, а впереди идёт Койта. А потом добавили в атаке ещё больше и в конце игры перешли на 4-4-2. К сожалению, Милана Гаича долго не выпускали, он минут семь-восемь стоял на бровке. Но после перестроения появились острые моменты. Мойзес пошёл на левый фланг, Милан на правый, Секу и Аббос играли как два вингера, а Сауль (Гуарирапа) и Тамерлан (Мусаев) — как два нападающих. Чистая «шестёрка» — Саша Зделар, а перед ним Ваня Обляков — «десятка». Это вариант, где все играют на атаку. Но, как я и сказал, бывают такие игры, когда мало что получается», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.