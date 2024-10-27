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Тренер ЦСКА Николич рассказал о решении поставить Файзуллаева на позицию правого латераля

Тренер ЦСКА Николич рассказал о решении поставить Файзуллаева на позицию правого латераля
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, как пришла идея попробовать поставить хавбека Аббосбека Файзуллаева на позицию латераля в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом». Напомним, воронежцы играли вдесятером с 66-й минуты.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«У нас было преимущество по количеству игроков, надо было усилить линию нападения и атаковать. Так мы сначала решили попробовать вариант, где Аббос играет латераля, а впереди идёт Койта. А потом добавили в атаке ещё больше и в конце игры перешли на 4-4-2. К сожалению, Милана Гаича долго не выпускали, он минут семь-восемь стоял на бровке. Но после перестроения появились острые моменты. Мойзес пошёл на левый фланг, Милан на правый, Секу и Аббос играли как два вингера, а Сауль (Гуарирапа) и Тамерлан (Мусаев) — как два нападающих. Чистая «шестёрка» — Саша Зделар, а перед ним Ваня Обляков — «десятка». Это вариант, где все играют на атаку. Но, как я и сказал, бывают такие игры, когда мало что получается», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

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