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«Провал». Испанские СМИ раскритиковали игру Мбаппе в матче с «Барселоной»

«Провал». Испанские СМИ раскритиковали игру Мбаппе в матче с «Барселоной»
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Ряд испанских СМИ подверг критике игру нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в матче 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4), в котором французский футболист восемь раз оказывался в положении «вне игры».

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

Marca: «Бывший игрок «ПСЖ» ещё не на том уровне, которого от него ожидают. Матч, подобный вчерашнему, казался идеальным, чтобы сделать шаг вперёд, но нам придётся подождать. Мбаппе мог забить хотя бы один гол, но он больше не выглядит таким же решительным и устрашающим, как в предыдущие годы».

AS: «Первое «эль-класико» для звезды [Мбаппе] стало катаклизмом. Он провалился и целых восемь раз оказался в положении «вне игры». Мбаппе был робок и жалил без яда».

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