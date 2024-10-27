Николай Наумов: первая победа «Ахмата» в РПЛ — результат работы Ташуева
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игровой форме «Ахмата» после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», в котором грозненская команда одержала победу со счётом 3:2.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33' 1:1 Комличенко – 34' 1:2 Садулаев – 36' 1:3 Садулаев – 51' 2:3 Мохеби – 69'
«Первая победа «Ахмата» в РПЛ — результат работы Ташуева. Он перестроил игру, которая стала более целостной и коллективной. Самородов начинает адаптироваться и неплохо выглядеть. Думаю, что «Ахмат» будет дальше только поправлять турнирное положение. Для грозненцев победа над «Ростовом» очень кстати», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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