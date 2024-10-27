Николай Наумов: первая победа «Ахмата» в РПЛ — результат работы Ташуева

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игровой форме «Ахмата» после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», в котором грозненская команда одержала победу со счётом 3:2.

«Первая победа «Ахмата» в РПЛ — результат работы Ташуева. Он перестроил игру, которая стала более целостной и коллективной. Самородов начинает адаптироваться и неплохо выглядеть. Думаю, что «Ахмат» будет дальше только поправлять турнирное положение. Для грозненцев победа над «Ростовом» очень кстати», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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