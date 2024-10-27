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Голкипер «Ахмата» прокомментировал третий гол в матче с «Ростовом»

Голкипер «Ахмата» прокомментировал третий гол в матче с «Ростовом»
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о третьем голе в матче с «Ростовом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33'     1:1 Комличенко – 34'     1:2 Садулаев – 36'     1:3 Садулаев – 51'     2:3 Мохеби – 69'    

— Как вам смотрелся эпизод с третьим мячом? На вас засчитали голевую передачу. Это первый раз в вашей карьере?
— Не первый. Удавалось и раньше. Засчитали, потому что я отдал. В любом случае мы разбираем соперников. Если у соперника в атаке штрафной и я ловлю мяч, то могу его быстро ввести. Это наша налаженная ситуация. Вратарь поймал, быстро ввёл. Сегодня удачно получилось то, что Садулаев опередил двоих защитников и вратаря. Мне сложно говорить за вратаря соперника. Могу оценить только действия Лечи. Он здорово открылся за спину и забил в сложной ситуации, — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

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