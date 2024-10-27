Каштанов: против защитников ЦСКА тяжело играть. Будь на поле Роша, было бы ещё тяжелее

Нападающий воронежского «Факела» Алексей Каштанов высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0).

«ЦСКА всегда для меня был сложной командой. Скажу как нападающий, тройка защитников у ЦСКА хорошо сбалансирована, они чувствуют друг друга. Против них очень тяжело играть. Было бы ещё тяжелее играть, если бы у ЦСКА в составе был Роша», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.