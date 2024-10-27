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Каштанов: против защитников ЦСКА тяжело играть. Будь на поле Роша, было бы ещё тяжелее

Каштанов: против защитников ЦСКА тяжело играть. Будь на поле Роша, было бы ещё тяжелее
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Нападающий воронежского «Факела» Алексей Каштанов высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«ЦСКА всегда для меня был сложной командой. Скажу как нападающий, тройка защитников у ЦСКА хорошо сбалансирована, они чувствуют друг друга. Против них очень тяжело играть. Было бы ещё тяжелее играть, если бы у ЦСКА в составе был Роша», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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