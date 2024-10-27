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Гиорги Шелия высказался о победе «Ахмата» в матче с «Ростовом»

Гиорги Шелия высказался о победе «Ахмата» в матче с «Ростовом»
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал победу в матче с «Ростовом» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33'     1:1 Комличенко – 34'     1:2 Садулаев – 36'     1:3 Садулаев – 51'     2:3 Мохеби – 69'    

«Все пытались удержать счёт, который сложился по ходу игры. Понимали значимость трёх очков. Для нас это первая победа за 13 туров. Мы в этом нуждались. Надеемся, что дальше нам будет легче. Неважно, «Ростов» ли напротив или «Зенит» или любая другая команда. В любом случае надо брать очки. Сегодня старались биться за каждый момент и забрать три очка», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

Напомним, сейчас грозненский «Ахмат» располагается на 15-м месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба девять очков в 13 турах. Отметим, что это первая победа команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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