Гиорги Шелия высказался о победе «Ахмата» в матче с «Ростовом»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал победу в матче с «Ростовом» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Все пытались удержать счёт, который сложился по ходу игры. Понимали значимость трёх очков. Для нас это первая победа за 13 туров. Мы в этом нуждались. Надеемся, что дальше нам будет легче. Неважно, «Ростов» ли напротив или «Зенит» или любая другая команда. В любом случае надо брать очки. Сегодня старались биться за каждый момент и забрать три очка», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

Напомним, сейчас грозненский «Ахмат» располагается на 15-м месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба девять очков в 13 турах. Отметим, что это первая победа команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.