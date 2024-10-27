Гиорги Шелия высказался о победе «Ахмата» в матче с «Ростовом»
Поделиться
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал победу в матче с «Ростовом» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33' 1:1 Комличенко – 34' 1:2 Садулаев – 36' 1:3 Садулаев – 51' 2:3 Мохеби – 69'
«Все пытались удержать счёт, который сложился по ходу игры. Понимали значимость трёх очков. Для нас это первая победа за 13 туров. Мы в этом нуждались. Надеемся, что дальше нам будет легче. Неважно, «Ростов» ли напротив или «Зенит» или любая другая команда. В любом случае надо брать очки. Сегодня старались биться за каждый момент и забрать три очка», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».
Напомним, сейчас грозненский «Ахмат» располагается на 15-м месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба девять очков в 13 турах. Отметим, что это первая победа команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2024
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:57
-
11:47
-
11:45
-
11:41
-
11:36
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:22
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:11
-
11:11
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
10:50
-
10:41
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:13
-
10:05
-
10:00
-
10:00