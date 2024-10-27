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Нападающий «Факела» Марков: сейчас наша главная задача — не вылететь из РПЛ

Нападающий «Факела» Марков: сейчас наша главная задача — не вылететь из РПЛ
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Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о задаче воронежского клуба на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

— В раздевалке после матча с ЦСКА «Факел» громко праздновал. Эта ничья сродни победе?
— Просто хороший результат — ничья на выезде, не победа.

— Сейчас главная задача не вылететь?
— Да, конечно. В первую очередь, — сказал Марков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас «Факел» располагается на 14-м месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба 11 очков в 13 турах чемпионата России. Накануне команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0) в рамках 13-го тура РПЛ.

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