Полузащитник «Факела»: с «Химками» в следующем туре играть будет ещё тяжелее, чем с ЦСКА

Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин высказался о матче с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Приезжая на матч с ЦСКА, думали о победе, потому что нам надо набирать очки с любыми соперниками. Как вы видели, у нас были хорошие контратаки, мы могли забить даже пару мячей ещё в первом тайме. Во второй половине матча было уже тяжело из-за того, что было давление. Но мы пытались выбегать в контратаки, и какие-то подходы к воротам армейцев у нас были.

Мы следим, конечно, за соперниками. Смотрели матч «Химок» с «Локомотивом». Результату удивились. Так что «Химки» — это боевитая команда. С ними играть будете ещё тяжелее, чем с ЦСКА. Это наш прямой конкурент, который будет заряжен на матч с нами даже больше, чем на «Локомотив», — приводит слова Щетинина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Факел» встретится с «Химками» в рамках 14-го тура РПЛ 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.