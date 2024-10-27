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Руслан Нигматуллин: «Ростов» использует трёх новых вратарей, и все трое — разочарование

Руслан Нигматуллин: «Ростов» использует трёх новых вратарей, и все трое — разочарование
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33'     1:1 Комличенко – 34'     1:2 Садулаев – 36'     1:3 Садулаев – 51'     2:3 Мохеби – 69'    

«Поражение «Ростова» в матче с «Ахматом» является неожиданным результатом. Но отставка Карпина — не вариант, она никем не рассматривается. «Ростов» в этом году использует всех трёх новых вратарей, и все являются разочарованием.

Безусловно, Кафанов — опытнейший тренер вратарей. Но в этом году ему приходится работать с вратарями, которые не могут стать лидерами в воротах. Танцевать нужно от печки, но печка ненадёжная. А надёжный пост на воротах — это полкоманды. Но в «Ростове» вратари чаще подводят, чем выручают. Если команда наладит вратарскую линию, то всё пойдёт правильным чередом», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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