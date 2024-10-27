Руслан Нигматуллин: «Ростов» использует трёх новых вратарей, и все трое — разочарование

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Ахматом» (2:3).

«Поражение «Ростова» в матче с «Ахматом» является неожиданным результатом. Но отставка Карпина — не вариант, она никем не рассматривается. «Ростов» в этом году использует всех трёх новых вратарей, и все являются разочарованием.

Безусловно, Кафанов — опытнейший тренер вратарей. Но в этом году ему приходится работать с вратарями, которые не могут стать лидерами в воротах. Танцевать нужно от печки, но печка ненадёжная. А надёжный пост на воротах — это полкоманды. Но в «Ростове» вратари чаще подводят, чем выручают. Если команда наладит вратарскую линию, то всё пойдёт правильным чередом», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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