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Беллингем продлил безголевую серию за «Реал» до 11 матчей

Беллингем продлил безголевую серию за «Реал» до 11 матчей
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем продлил свою безголевую серию до 11 матчей. На счету у футболиста 0 голов в составе «сливочных» в текущем сезоне.

Всего в 11 матчах сезона за мадридский клуб футболист отметился тремя голевыми передачами.

Отметим, что в прошлом году к концу октября англичанин отметился 13 голами в 13 матчах во всех турнирах за мадридский «Реал».

Напомним, в августе стало известно, что футболист получил травму подошвенного фасциита правой ноги. Беллингем перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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