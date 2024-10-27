Беллингем продлил безголевую серию за «Реал» до 11 матчей

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем продлил свою безголевую серию до 11 матчей. На счету у футболиста 0 голов в составе «сливочных» в текущем сезоне.

Всего в 11 матчах сезона за мадридский клуб футболист отметился тремя голевыми передачами.

Отметим, что в прошлом году к концу октября англичанин отметился 13 голами в 13 матчах во всех турнирах за мадридский «Реал».

Напомним, в августе стало известно, что футболист получил травму подошвенного фасциита правой ноги. Беллингем перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.