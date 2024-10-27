Левандовски: каждый игрок «Барселоны» чувствует себя комфортно под руководством Флика

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски похвалил работу, проводимую главным тренером сине-гранатовых Ханс-Дитером Фликом, после матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:4).

«То, что делает Ханси Флик, невероятно. Это касается не только меня, но и всех остальных. Каждый игрок чувствует себя комфортно под руководством Ханси Флика. Это мы и показали сегодня. Мы понимаем друг друга даже без слов», — приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В 14 матчах нынешнего сезона 36-летний футболист забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

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