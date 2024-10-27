Тренер ЦСКА Николич высказался о предстоящем дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем домашнем матче со «Спартаком» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 2 ноября.

«Конечно, это принципиальная игра, главное дерби страны. Жду эту игру, очень рад, что в качестве тренера смогу в ней поучаствовать. У меня хороший боевой настрой — и знаю, что у футболистов такой же. Будем усердно готовиться, на это у нас есть практически полная неделя», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» имеет в своём активе 19 очков после 12 матчей и находится на шестой строчке.