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Тренер ЦСКА Николич высказался о предстоящем дерби со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Николич высказался о предстоящем дерби со «Спартаком»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем домашнем матче со «Спартаком» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится в субботу, 2 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, это принципиальная игра, главное дерби страны. Жду эту игру, очень рад, что в качестве тренера смогу в ней поучаствовать. У меня хороший боевой настрой — и знаю, что у футболистов такой же. Будем усердно готовиться, на это у нас есть практически полная неделя», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» имеет в своём активе 19 очков после 12 матчей и находится на шестой строчке.

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