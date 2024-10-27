«4:0». Гави язвительно ответил Винисиусу, потребовавшему карточки для испанца

Полузащитник «Барселоны» Гави язвительно ответил крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору, который потребовал жёлтой карточки для испанского футболиста после того, как он нарушил правила на бразильце в конце очного матча между командами в 11-м туре Ла Лиги.

В ответ на действия Винисиуса Гави несколько раз сказал «4:0» и жестами продемонстрировал счёт, который был в игре к тому моменту.

После 11 матчей испанской Примеры «Барселона» набрала 30 очков и на текущий момент занимает первое место. «Реал» после аналогичного количества игр заработал 24 очка и располагается на второй строчке.

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