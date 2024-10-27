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«4:0». Гави язвительно ответил Винисиусу, потребовавшему карточки для испанца

«4:0». Гави язвительно ответил Винисиусу, потребовавшему карточки для испанца
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Полузащитник «Барселоны» Гави язвительно ответил крайнему нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору, который потребовал жёлтой карточки для испанского футболиста после того, как он нарушил правила на бразильце в конце очного матча между командами в 11-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

В ответ на действия Винисиуса Гави несколько раз сказал «4:0» и жестами продемонстрировал счёт, который был в игре к тому моменту.

После 11 матчей испанской Примеры «Барселона» набрала 30 очков и на текущий момент занимает первое место. «Реал» после аналогичного количества игр заработал 24 очка и располагается на второй строчке.

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