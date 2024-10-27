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Квеквескири: кто разочаровался в «Факеле», тот заново влюбится

Квеквескири: кто разочаровался в «Факеле», тот заново влюбится
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34-летний полузащитник и капитан «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о посещаемости домашнего стадиона воронежского клуба.

«Не знаю с чем связано то, что стадион в Воронеже сейчас не заполняется под завязку. Не ко мне вопрос. Может быть, кто-то и разочаровался. Не могу же я за всех отвечать. Кто ходит и поддерживает всегда — им большое спасибо. А кто разочаровался, тот заново влюбится в «Факел», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сейчас «Факел» располагается на 14-м месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба 11 очков в 13 турах чемпионата России. Накануне команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0) в рамках 13-го тура РПЛ.

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