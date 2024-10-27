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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью и уступил первое место за тур до конца чемпионата

Завершился матч 29-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Шэньчжэнь Пэн Сити». Игра закончилась со счётом 2:2.

На 47-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Андре. На 70-й минуте полузащитник «Шэньчжэнь Пэн Сити» Эден Карцев восстановил равновесие. На 78-й минуте гости вышли вперёд. Гол нападающего Сефаса Малеле на 90+1-й минуте позволил «Шанхай Шэньхуа» избежать поражения в этой игре.

После 29 туров китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 74 очка и занимает второе место. Возглавляет турнирную таблицу «Шанхай Порт», заработавший 75 очков после 29 матчей. Таким образом, чемпион китайской Суперлиги будет определён по результатам последнего, 30-го тура.

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