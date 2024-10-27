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Александр Рязанцев: не могу сказать, что в России много классных молодых футболистов

Александр Рязанцев: не могу сказать, что в России много классных молодых футболистов
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Бывший полузащитник казанского «Рубина», «Зенита», «Торпедо» и сборной России Александр Рязанцев высказался о российских молодых футболистах.

«Когда 10 Головиных будут играть в Европе, я скажу: «Наша молодёжь величайшая». Тюкавин провёл очень яркий прошлый сезон, и все ждали, что он уедет в Европу, но сейчас мы не видим такого яркого выступления. У нас сезон на сезон не похож. В Европе молодёжь более предсказуема, развивается без скачков.

Я не вижу смысла превозносить наших молодых футболистов. Всё равно в итоге все будут хвалить только победителя. Я не могу сказать, что у нас очень много классных молодых футболистов, а Карпин не знает, кого вызывать в сборную. Поэтому звёздочкам, которые у нас появляются, уделяют так много внимания», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

Рязанцев является воспитанником «Торпедо». За свою карьеру 37-летний полузащитник поиграл за «Рубин», «Зенит», «Урал», «Амкар» и «Химки». Последние три года Рязанцев провёл в составе автозаводцев, где и завершил карьеру.

За 21 год в профессиональном футболе Рязанцев сыграл 448 матчей, забил 48 мячей и отдал 61 голевую передачу. Больше всего игр полузащитник провёл в футболке казанского «Рубина» (208).

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