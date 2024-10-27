«Пари НН» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Сегодня, 27 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Боженов, Карич, Эктов, Калинский, Трошечкин, Царукян, Тичич, Боселли.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Бабич, Рябчук, Денисов, Пруцев, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

В прошлом сезоне РПЛ эти команды дважды встречались между собой. Во встрече 12-го тура победу одержал «Спартак» (2:0), а в игре в рамках 27-го тура была зафиксирована ничья (0:0).

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 19 очков после 12 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 12 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.