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Булыкин: у «Барселоны» всё так хорошо получалось — команда ловила «Реал» и забивала

Булыкин: у «Барселоны» всё так хорошо получалось — команда ловила «Реал» и забивала
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Бывший нападающий «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о матче 11-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Барселоной». Напомним, матч завершился разгромной победой каталонцев со счётом 4:0.

«Для всех является неожиданным результат матча «Реал» — «Барселона». Мадрид играл дома и 0:4 — это что-то непонятное, но такое случается. «Барса» использовала все моменты и очень хорошо поймала «Реал». По первому тайму такого счёта не должно было быть — «Реал» должен был забить и войти в игру. Но у «Барселоны» всё так хорошо получалось, что она ловила «Реал», который хотел отыграться, и забивала», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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