«Реал» осудил расистские оскорбления своих болельщиков в адрес игроков «Барселоны»

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором осудил поведение некоторых своих болельщиков, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес футболистов «Барселоны» во время очного матча команд в 11-м туре Ла Лиги (0:4).

«Реал» решительно осуждает любые формы поведения, связанные с расизмом, ксенофобией или насилием в футболе и спорте, а также глубоко сожалеет об оскорблениях, которые несколько болельщиков произносили вчера вечером в одном из углов стадиона.

«Реал» начал расследование с целью найти виновных, допустивших эти прискорбные и отвратительные оскорбления, чтобы принять в их отношении соответствующие дисциплинарные и судебные меры», — написано в заявлении.

Материалы по теме Ямаль подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Реалом» — Mundo Deportivo

Самые скандальные футболисты в истории: