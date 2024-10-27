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«Реал» осудил расистские оскорбления своих болельщиков в адрес игроков «Барселоны»

«Реал» осудил расистские оскорбления своих болельщиков в адрес игроков «Барселоны»
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором осудил поведение некоторых своих болельщиков, которые выкрикивали расистские оскорбления в адрес футболистов «Барселоны» во время очного матча команд в 11-м туре Ла Лиги (0:4).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«Реал» решительно осуждает любые формы поведения, связанные с расизмом, ксенофобией или насилием в футболе и спорте, а также глубоко сожалеет об оскорблениях, которые несколько болельщиков произносили вчера вечером в одном из углов стадиона.

«Реал» начал расследование с целью найти виновных, допустивших эти прискорбные и отвратительные оскорбления, чтобы принять в их отношении соответствующие дисциплинарные и судебные меры», — написано в заявлении.

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