Экс-игрок сборной Испании Маркос Сенна высказался о борьбе за «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной Испании и «Вильярреала» Маркос Сенна высказался о борьбе за «Золотой мяч» в нынешнем году.

«Когда Бензема выиграл этот приз, его больше заслужил Куртуа, но сложнее отдать его такому полузащитнику, как Родри, или вратарю. Если бы Родри выиграл его, я был бы счастлив, потому что мне удалось встретиться с ним в «Вильярреале» и я знаю, что «Золотой мяч» будет в надёжных руках. Но если «Золотой мяч» достанется Винисиусу, то не будет никакой критики или шума», — приводит слова Сенны AS.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 28 октября, в Париже в театре Шатле.