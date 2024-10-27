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Владимир Гранат: «Химки» — «Динамо» — один из самых интересных матчей тура

Владимир Гранат: «Химки» — «Динамо» — один из самых интересных матчей тура
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о предстоящем матче бывших одноклубников с «Химками».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Динамо М
Москва
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П1
X
П2

«Химки» — «Динамо» — один из самых интересных матчей тура. Динамовцы не так хорошо играют в обороне, а «Химкам» надо набирать очки, тем более после победы над «Локомотивом», которая придаст уверенности. У химчан хорошие исполнители, поэтому жду хорошего матча. В матче с «Крыльями Советов» у «Динамо» играл не основной состав, а с «Химками» рисунок игры будет совсем другой. Надеюсь, что «Динамо» добьётся победы», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, встреча команд состоится сегодня, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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