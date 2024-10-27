Тетрадзе: «Химки» почувствовали вкус победы и сделают всё, чтобы забрать очки у «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Омари Тетрадзе поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ, в котором бело-голубые встретятся с «Химками». Игра состоится сегодня, 27 октября.

«Химки» смогли обыграть «Локомотив» и почувствовали вкус победы, а также приобрели уверенность, которой им не хватало. У команды есть все шансы, чтобы так же выступить в матче с «Динамо». Тем более «Химкам» нужно набирать очки, чтобы вылезти из низа турнирной таблицы. Они сделают всё, чтобы забрать очки у «Динамо». Но не стал бы вычёркивать «Динамо», хотя команда очень нестабильно выступает в этом году», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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