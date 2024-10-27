«Оренбург» — «Рубин»: Ходжа сравнял счёт на 48-й минуте

В эти минуты идёт матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Рубин». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа.

Ранее, на 27-й минуте, нападающий хозяев Саид Сахархизан открыл счёт в игре.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 12 матчей. «Рубин» заработал 15 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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