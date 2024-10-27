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«Оренбург» — «Рубин»: Ходжа сравнял счёт на 48-й минуте

«Оренбург» — «Рубин»: Ходжа сравнял счёт на 48-й минуте
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В эти минуты идёт матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Рубин». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Сахархизан – 27'     1:1 Ходжа – 48'     1:2 Ходжа – 87'    

На 48-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа.

Ранее, на 27-й минуте, нападающий хозяев Саид Сахархизан открыл счёт в игре.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 12 матчей. «Рубин» заработал 15 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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