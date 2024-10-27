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Защитник «Факела»: не считаю «Зенит» позором нашего футбола. Я бы так не кричал

Защитник «Факела»: не считаю «Зенит» позором нашего футбола. Я бы так не кричал
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Защитник «Факела» Игорь Калинин прокомментировал инцидент с оскорбительными кричалками болельщиков в сторону «Зенита».

«Я считаю, что неправильно использовать эту кричалку: «Зенит» — позор российского футбола». Почему они позор? Они чемпионы. Я не считаю «Зенит» позором нашего футбола. Я бы так не кричал, как это делают болельщики.

На войне все методы хороши, ведь главное — выиграть матч. И без разницы, какими методами пользуется «Зенит» ради побед. Их критикуют за то, что они сильные, а «Факел» критикуют, что мы какие-то не такие. Если мы хорошо сыграли, значит, противник сыграл плохо. Это люди… Пусть говорят что хотят.

В российском футболе нет позора никакого. Как я могу сказать, что это есть? Я здесь играю много лет. Слово «позор» неприемлемо к футболу», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

Сейчас санкт-петербургский «Зенит» занимает вторую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у команды 29 очков по результатам 12 туров.

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