«Зато я получу «Золотой мяч». Винисиус — Гави, глумившемуся из-за счёта в «эль класико»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор ответил полузащитнику «Барселоны» Гави, который в конце очного матча команд в 11-м туре испанской Примеры, когда между игроками произошла стычка, несколько раз озвучил счёт встречи (0:4) и показал его жестами.

«Да, да, но в понедельник я получу «Золотой мяч», — сказал Винисиус Гави согласно El Chiringuito.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что конфликт между футболистами произошёл из-за того, что Винисиус потребовал у судьи матча, чтобы он показал жёлтую карточку Гави, который нарушил правила на бразильском нападающем.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится завтра, 28 октября.

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