Марк Кукурелья назвал цель «Челси» в нынешнем сезоне

Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья назвал главную цель лондонского клуба на нынешний сезон, а также поделился эмоциями от нахождения в стане «синих».

«Все мы мечтаем выиграть трофеи. Мы знаем, насколько сложно победить в лиге. Есть команды, которые долгое время занимаются одним и тем же проектом, перед нами есть несколько таких примеров, но наша цель, безусловно, состоит в том, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это очень важно для нас.

Я очень счастлив в «Челси». Моя семья счастлива здесь. Мы в топ-клубе с хорошими болельщиками. Надеюсь, я смогу остаться здесь надолго», — приводит слова Кукурельи Daily Mail.