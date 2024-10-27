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Валерий Непомнящий: «Ахмату» не хватает мужского начала и строгости в игре

Валерий Непомнящий: «Ахмату» не хватает мужского начала и строгости в игре
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру грозненского «Ахмата» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» — команда настроения. Иногда они выдавали классные игры и при разных тренерах выглядели здорово, а потом потеряли очки. Команде не хватает мужского начала и строгости в игре. Грозненцы быстро паникуют и начинают нервничать, а также возникают ненужные споры с судьями. Победа над «Ростовом» поможет «Ахмату» психологически играть на своём уровне, ведь играли с ростовчанами хорошо — с позиции силы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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