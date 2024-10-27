Булыкин — о «Ростове»: что-то будет страдать, когда тренер сидит на двух стульях

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о текущих результатах «Ростова».

«Очень сложно выходить из пике, когда у команды что-то не получается. «Ростову» нужен лидер, который возьмёт команду, или что-то должен придумать Карпин, чтобы ребята вышли из этого штопора. Пока не получается, но Карпин в ближайших играх всё наладит. На данный момент результаты команды далеко не те, которые хотят видеть в клубе.

Что касается отставки Карпина, то нужно спрашивать с руководства клуба, ведь оно пошло на совмещение постов Карпиным в «Ростове» и сборной, полностью доверясь ему. Я сразу говорил, что что-то будет страдать, когда тренер сидит на двух стульях. Но мы видим, что «Ростов» всё устраивает. Думаю, до зимней паузы в клубе посмотрят на ситуацию, а уже потом будут решать — что-то будут делать с тренером или дадут время для исправления ситуации», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей.