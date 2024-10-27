Деменко: состав «Локо» хороший, хоть и молодой, но «Зенит» более матёрый

Футбольный эксперт Максим Деменко высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом».

«После игры с «Химками» «Локомотив» точно захочет реабилитироваться, тем более с «Зенитом». Но это будет сложная игра для обеих команд. Для меня «Зенит» в этой паре выглядит интереснее. Да, какой бы ни был молодой состав у «Локо», он всё равно хороший. Но «Зенит» более матёрый, можно сказать», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, команды встретятся на поле сегодня, 27 октября, в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.