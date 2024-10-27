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Оренбург — Рубин 1:2, результат матча 13-го тура РПЛ 27 октября 2024 года

«Рубин» совершил камбэк и обыграл «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ
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Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Рубин». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу казанской команды.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Сахархизан – 27'     1:1 Ходжа – 48'     1:2 Ходжа – 87'    

На 27-й минуте нападающий хозяев Саид Сахархизан открыл счёт в игре. На 48-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа. На 87-й минуте Ходжа оформил дубль и принёс победу своей команде.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 13 матчей. «Рубин» заработал 18 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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