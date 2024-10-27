«Оренбург» потерпел первое поражение под руководством Слишковича

Поражение в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:2) стало первым для «Оренбурга» под руководством боснийского тренера Владимира Слишковича.

Слишкович был назначен на пост главного тренера «Оренбурга» 7 октября. В 12-м туре чемпионата России «Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2). В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России подопечные Слишковича победили «Химки» со счётом 2:0.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 13 матчей. Игра с «Рубином» проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Материалы по теме Слишкович прокомментировал победу «Оренбурга» над «Химками» в Кубке России

Самые титулованные футбольные клубы России: