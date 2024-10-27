Игорь Колыванов: проигрывать «Барселоне» 0:4 в «эль класико» у себя дома — очень больно

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал результаты «эль класико» после разгромного поражения мадридского «Реала» от «Барселоны».

«Неожиданно, что «Барселона» выиграла со счётом 4:0, ведь «Реал» отыграл неплохой первый тайм и имел моменты, но постоянно забирался «во вне» игры. Во втором тайме «Реал» развалился и пропустил два подряд гола от Левандовского, а уже потом побежали отыгрываться и пропустили ещё. «Реал» — звёздная команда и проигрывать 0:4 в «эль класико» у себя дома — это очень больно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 11 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.