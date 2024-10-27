Защитник «Факела» Калинин: с ЦСКА всем тяжело, не только мы играли от обороны
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Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0).
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'
«ЦСКА сильная команда, мы старались не давать им зоны. Но я бы не сказал, что в первом тайме мы сидели в обороне — моментов у нас было не меньше. После удаления мы сели, перекрывали зоны. Это хорошая команда, они уже долго не проигрывали, в хорошей форме. Думаю, здесь всем тяжело, и не только мы играли от обороны.
Прошла уже почти половина чемпионата, и с таким результатом главная задача «Факела» — не вылететь и напрямую без стыков остаться в РПЛ», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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