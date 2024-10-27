Ла Лига намерена наказать фанатов «Реала», уличённых в расизме во время «эль класико»

Ла Лига на официальном сайте опубликовала заявление, в котором проинформировала о намерении наказать болельщиков мадридского «Реала», проявлявших расистское поведение во время матча 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«В свете событий, произошедших во время матча между мадридским «Реалом» и «Барселоной», когда было зафиксировано недопустимое расистское поведение, Ла Лига приняла решение немедленно сообщить о расистских оскорблениях и жестах, адресованных игрокам «Барселоны», в Отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти Национальной бригады по сбору информации. Также Ла Лига проинформирует координатора отдела по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминации Генеральной прокуратуры.

Ла Лига решительно осуждает инциденты, произошедшие на стадионе «Сантьяго Бернабеу», и остаётся твёрдой в своём намерении искоренить любое проявление расизма и ненависти на стадионах и за их пределами. Этому злу нет места в спорте», — сказано в заявлении Ла Лиги.

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