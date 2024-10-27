Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ла Лига намерена наказать фанатов «Реала», уличённых в расизме во время «эль класико»

Ла Лига намерена наказать фанатов «Реала», уличённых в расизме во время «эль класико»
Аудио-версия:
Комментарии

Ла Лига на официальном сайте опубликовала заявление, в котором проинформировала о намерении наказать болельщиков мадридского «Реала», проявлявших расистское поведение во время матча 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«В свете событий, произошедших во время матча между мадридским «Реалом» и «Барселоной», когда было зафиксировано недопустимое расистское поведение, Ла Лига приняла решение немедленно сообщить о расистских оскорблениях и жестах, адресованных игрокам «Барселоны», в Отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти Национальной бригады по сбору информации. Также Ла Лига проинформирует координатора отдела по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминации Генеральной прокуратуры.

Ла Лига решительно осуждает инциденты, произошедшие на стадионе «Сантьяго Бернабеу», и остаётся твёрдой в своём намерении искоренить любое проявление расизма и ненависти на стадионах и за их пределами. Этому злу нет места в спорте», — сказано в заявлении Ла Лиги.

Материалы по теме
«Реал» осудил расистские оскорбления своих болельщиков в адрес игроков «Барселоны»
Ямаль подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Реалом» — Mundo Deportivo

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android