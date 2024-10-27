Павел Погребняк: у меня были цитаты и похлеще, чем у Глушенкова, это молодость

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк прокомментировал резонансные высказывания нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова, которые игрок произносил во время последних интервью.

«Я сам в его возрасте в выражениях не стеснялся. У меня были цитаты и похлеще, чем у Глушенкова. У парня сейчас кураж, эйфория, он показывает классную игру, забивает и не чурается тех фраз, которые цитирует вся пресса. Это нормально, это молодость, но Максиму надо свои слова подтверждать на футбольном поле», — приводит слова Погребняка «Советский спорт».

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.