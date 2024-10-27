Тьерри Анри: эта «Барселона» выиграет всё, никто не сможет её остановить
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Бывший французский нападающий «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал разгромную победу каталонцев в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 4:0.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
«Европейские команды боятся «Реала», а «Реал» боится «Барсы». «Барселона» стала командой расплаты. После «Баварии» настала очередь «Реала». Ламин Ямаль играет, как Месси, Рафинья, как Роналдиньо, а Педри, как Иньеста. Я как будто наблюдаю за «Барселоной» в 2011 году. Команда вернулась к тому, что было раньше. Никто не сможет её остановить. Она выиграет всё, и любая команда, которая выйдет против неё, пострадает так же», — приводит слова Анри Mundo Deportivo.
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