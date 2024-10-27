Тьерри Анри: эта «Барселона» выиграет всё, никто не сможет её остановить

Бывший французский нападающий «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал разгромную победу каталонцев в матче 11-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 4:0.

«Европейские команды боятся «Реала», а «Реал» боится «Барсы». «Барселона» стала командой расплаты. После «Баварии» настала очередь «Реала». Ламин Ямаль играет, как Месси, Рафинья, как Роналдиньо, а Педри, как Иньеста. Я как будто наблюдаю за «Барселоной» в 2011 году. Команда вернулась к тому, что было раньше. Никто не сможет её остановить. Она выиграет всё, и любая команда, которая выйдет против неё, пострадает так же», — приводит слова Анри Mundo Deportivo.