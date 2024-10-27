Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» победила «Ротор» в матче Первой лиги благодаря двум голам в концовке игры

«Уфа» победила «Ротор» в матче Первой лиги благодаря двум голам в концовке игры
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Ротор». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Лапатухин. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Анисимов – 86'     2:0 Ложкин – 90'    

На 86-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Уфы» Андрей Анисимов. На 90-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Владислав Ложкин.

«Уфа» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 14 очков за 16 матчей. «Ротор» заработал 22 очка и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 30 очков за 16 игр.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Экс-игрок сборной России считает, что показ всех матчей ФНЛ повлияет на судейство

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android