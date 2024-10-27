«Уфа» победила «Ротор» в матче Первой лиги благодаря двум голам в концовке игры

Завершился матч 16-го тура Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и «Ротор». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Лапатухин. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 86-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Уфы» Андрей Анисимов. На 90-й минуте преимущество хозяев укрепил нападающий Владислав Ложкин.

«Уфа» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 14 очков за 16 матчей. «Ротор» заработал 22 очка и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 30 очков за 16 игр.

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