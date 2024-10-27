Клубное телевидение «Реала» раскритиковало игру команды в матче с «Барселоной»

Клубное телевидение мадридского «Реала» подвергло критике игру собственной команды, продемонстрированную ей в матче 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (0:4).

«Мадридизм» должен быть доволен игрой в первом тайме, но он справедливо зол на свою команду. Две очень разные половины. Нечего возразить. Левандовски забил два мяча «Барселоны», и с этого момента началась лотерея. Разница была в завершении [моментов].

«Реал» был наказан. Очень тяжёлое поражение. Вторая часть была ужасна. «Барселона» сыграла так, как хотела.

Хотя мадридцы не привыкли проигрывать, ничего нельзя сделать, кроме как поздравить соперника и двигаться дальше. Несмотря на то что результат справедлив, представляется, что он чрезмерный. Несомненно, это была невероятная оплеуха. Нужно принять к сведению», — было сказано клубным телевидением «Реала».

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