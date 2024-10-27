Игрок «Химок» Корредера поделился воспоминаниями о времени в академии «Барселоны»

Испанский полузащитник «Химок» Алекс Корредера поделился воспоминаниями о времени, проведённом в академии «Барселоны». В системе сине-гранатовых футболист пробыл с 2004 по 2015 год.

«Помню сами эмоции от пребывания там: с первых дней я был очень счастлив и безумно мечтал о профессиональной карьере. Став старше, понял: мечта может воплотиться в реальность. Как видите, так и случилось! Наверное, самым приятным был год, мне тогда исполнилось 16 или 17 лет. Я начал играть в футбол на каком-то другом уровне и завёл в команде хороших друзей. Они стали спутниками на всю жизнь», — приводит слова Корредеры пресс-служба «Химок» на своём официальном сайте.