Мостовой: я бы не сказал, что ЦСКА плохо играл — просто «Факел» отбивался весь матч

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал матч ЦСКА с «Факелом» в рамках 13-го тура РПЛ.

«Я прогнозировал победу ЦСКА. Но что сделал «Факел»? Он здорово играл? Команда отбивалась весь матч, выносила мяч и грызлась — то, что и должны делать в подобных играх. Махачкала в своё время так же играла со «Спартаком». «Факел» понимал, что не сможет ничего делать. Они оборонялись — и правильно, что так поступили. Такие матчи тоже бывают. Я бы не сказал, что ЦСКА плохо играл. Просто не смогли вскрыть оборону «Факела». Здесь нужно похвалить воронежцев. У ЦСКА просто не зашёл мяч в ворота», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.