Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: я бы не сказал, что ЦСКА плохо играл — просто «Факел» отбивался весь матч

Мостовой: я бы не сказал, что ЦСКА плохо играл — просто «Факел» отбивался весь матч
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал матч ЦСКА с «Факелом» в рамках 13-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Я прогнозировал победу ЦСКА. Но что сделал «Факел»? Он здорово играл? Команда отбивалась весь матч, выносила мяч и грызлась — то, что и должны делать в подобных играх. Махачкала в своё время так же играла со «Спартаком». «Факел» понимал, что не сможет ничего делать. Они оборонялись — и правильно, что так поступили. Такие матчи тоже бывают. Я бы не сказал, что ЦСКА плохо играл. Просто не смогли вскрыть оборону «Факела». Здесь нужно похвалить воронежцев. У ЦСКА просто не зашёл мяч в ворота», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Полузащитник «Факела»: с «Химками» в следующем туре играть будет ещё тяжелее, чем с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android