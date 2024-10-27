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19:30 Мск
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Гладилин: «Локомотив» будет играть с «Зенитом» раскрепощённо, команду устроит даже ничья

Гладилин: «Локомотив» будет играть с «Зенитом» раскрепощённо, команду устроит даже ничья
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — фаворит в матче с «Локомотивом». Питерцам нужно набирать очки, но железнодорожники удачно идут в этом сезоне. «Локомотив» будет играть раскрепощённо, команду устроит даже ничья. То, что «Локомотив» играл основным составом в «Ростове», никак не скажется на форме команды, ведь три дня достаточно, чтобы восстановиться. Тренер правильно поступает, давая игровую практику футболистам, — матч всегда лучше тренировки.

Если «Локомотив» одержит победу над «Зенитом», то в чемпионате создастся напряжение и будет интересная борьба. Железнодорожники станут третьей командой, которая будет бороться за чемпионство», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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