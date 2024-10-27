Арбитр Федотов высказался об отмене пенальти в ворота «Пари НН» в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался об отмене пенальти в ворота «Пари НН» в матче 13-го тура чемпионата России с московским «Спартаком». Встреча проходит в эти минуты, счёт не открыт — 0:0.

«Москалёв ошибся – и за это будет снижено 0,5 балла. Вратарь «Пари» уже лежал на газоне и стелился, а игрок «Спартака» не делал движения к мячу, а выставил ногу во вратаря. Он ввёл Москалёва в заблуждение. Пенальти в ворота «Пари НН» в матче со «Спартаком» отменён верно. Это чистой воды симуляция от Мартинса», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 19 очков после 12 матчей. «Пари НН» имеет в своём активе 12 очков после 12 встреч и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.