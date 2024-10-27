Щенсны курил в раздевалке во время празднования «Барселоной» победы в «эль класико»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны курил в раздевалке во время празднования сине-гранатовыми победы в матче 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:4).

Щенсны курит в раздевалке после победы «Барселоны» над «Реалом»:

Ранее польский футболист заявлял, что он не намерен бросать вредную привычку, объясняя это тем, что она не влияет на уровень его игры. Также Щенсны отмечал, что старается курить, скрывая это от окружающих.

34-летний вратарь присоединился к «Барселоне» в нынешнем октябре в качестве свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.